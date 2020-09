Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora – ripreso da Il Fatto Quotidiano – è tornato sulla bolla di Covid-19 esplosa in poche ore in casa Genoa. «È una situazione che mi preoccupa tanto, sentirò i presidenti Gravina e Dal Pino. Stop di due settimane della Serie A? No, non credo che siamo già nelle condizioni per poterlo fare» ha ammesso all’entrata di Montecitorio.