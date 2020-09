Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, intervistato da Rai Radio 1: “Le esultanze e gli abbracci in campo dovrebbero essere vietati. Bisogna mantenere la distanza, è fondamentale. Se abbiamo un tampone negativo, non dobbiamo pensare di essere invincibili. Se ci fossero altri casi nel Napoli, la cosa migliore da fare sarebbe fermarsi almeno per una settimana. Ci dovremmo comportare come ci comportiamo con i focolai”.