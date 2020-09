Dopo due giornate ci sono 2 verdetti che sembrano già scritti

La storia insegna che le prime due partite di campionato non fanno molto testo. E quest’anno dovrebbe essere ancora “peggio”, visto l’atipicità del precampionato. Ma qualcosa possiamo iniziare a dirla su questa serie A appena iniziata.

Per assurdo che possa apparire, due verdetti sempre già essere stati emessi: le retrocessioni di Spezia e Crotone. A dire il vero i pronostici, le famose griglie di inizio stagione, erano stati chiari ed univoci. Le due neo-promosse sin dall’inizio sono state indicate come le principali candidate alla retrocessione. E le prime uscite non hanno fatto altro che confermare le sensazioni iniziali.

Imbarazzante soprattutto lo Spezia contro il Sassuolo. Nel caso dei liguri si tratta addirittura della prima partita stagionale. Ma sono bastati pochi minuti per verificare l’inadeguatezza della squadra. Al di là del risultato, già pesantissimo che per altro è abbastanza generoso coi liguri, la differenza dei valori in campo ha fatto impressione. C’è ancora una settimana di tempo per provare a sistemare qualcosa. Ma è difficile ipotizzare miracoli.

Il Crotone è stato disastroso contro il Genoa. Con il Milan la prestazione è stata migliore. Resta però una sensazione di impotenza. Per altro il Crotone è particolarmente svantaggiato anche dalle porte chiuse allo stadio. Il pubblico potrebbe essere un fattore importante, lo è sempre stato. Ma per il momento non se ne parla. E quando si riapriranno le porte dello Scida potrebbe essere troppo tardi per salvare la serie A.