Un giocatore di A positivo: si rischia di fermare tutto?

Il Torino ha confermato, senza farne il nome, la positività di un suo giocatore. La squadra è in quarantena, verranno effettuati i test del caso. Se dovessero esserci altri positivi c’è il rischio di rinviare la partita con l’Atalanta. Più in generale sembra già in pericolo l’intero campionato.

Situazione che era ampiamente prevedibile, visto il livello dei contagi. A questo punto serve coraggio. O si chiarisce che il virus non è più pericoloso come qualche mese fa, e si va avanti. O si ferma tutto di nuovo. Non è possibile continuare in questo modo.