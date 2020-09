Se non è rigore questo…

Bonucci si oppone alla conclusione (ravvicinata) di Bonazzoli. Che il tocco sia involontario pare chiaro. Anche volendo non avrebbe avuto il tempo di reazione necessario per andare ad impattare il pallone. Ma è giusto che un difensore aumenti in questo modo la propria massa corporea impedendo una conclusione a rete?

Ovviamente i mass media italiani hanno fatto a gara a dire che col nuovo regolamento non è rigore. Piccolo particolare: il regolamento non è cambiato, è lo stesso dello scorso anno. Sono cambiate le indicazioni date agli arbitri. Lo scorso anno c’era tolleranza zero. Contro il Cagliari fu fischiato un rigore col difendente che era di spalle. Quest’anno non sarà così.

Ma a tutto c’è un limite. E’ stato sacrosanto non fischiare il rigore per il Napoli. Alves aveva il braccio lungo il corpo, in posizione naturale. Ma il braccio di Bonucci è molto staccato. E non sembra poi neanche tanto un movimento congruo. Un conto a aiutarsi quando si entra in scivolata, altro allargare e braccia prima che l’avversario tiri in porta. O no?

E’ un precedente imbarazzante. Non perché sia stata favorita la Juve, ma proprio per il precedente in se. La Juve avrebbe vinto lo stesso, ma adesso c’è questo precedente che rischia di fare giurisprudenza.