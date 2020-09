Sarri avverte la Juve: per adesso nessuna indagine, ma in seguito chissà…

“La Juventus non è indagata, attualmente, ma vediamo cosa emergerà”. Lo ha dichiarato Selvaggio Sarri, Colonnello della Guardia di Finanza che coordina le indagini sul caso Suarez.

Il Colonnello della GdF è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, spiegando che: “L’indagine è nata per caso, come la maggior parte di queste. Siamo partiti, a febbraio 2020, a fare accertamenti sull’Università per Stranieri di Perugia per attività poco trasparenti. Ci siamo trovati in questa situazione in cui è stato chiesto, da parte di una squadra di Serie A, di far svolgere l’esame a Suarez”.