Prof Capua:” Ecco quando ci vorrà per i vaccini”

Ilaria Capua, virologa ed ex politica italiana, nota per i suoi studi sui virus influenzali e, in particolare, sull’influenza avaria, ha rilasciato un’intervista alla Tgr 1.Ecco come affronta il tema dei vaccini

Professoressa Capua quando tempo ci vorrà per i vaccini?

Ci vorrà molto tempo per avere dei vaccini efficienti Sia per via della lunga sperimentazione sia per la grossa quantità di dosi che si dovrebbero produrre .E sono i tempi di cui abbiamo parlato. Cioè un anno circa.