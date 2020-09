Pirlo, il maestro che ha bisogno di qualche lezione

Cristiano Ronaldo ha salvato la Juve. La sua doppietta all’Olimpico è valsa ad evitare la sconfitta, una sconfitta che per quando visto sul campo sarebbe stata meritata. Anche se lo chiamano “Maestro”, sono evidenti i limiti di Pirlo. Questione di esperienza, ovvio. Ma contro la Roma ha mandato in campo una squadra prova di equilibrio. Solo l’imprecisione degli attaccanti giallorossi, in primis l’insospettabile Dzeko, ha evitato un cappotto.

Saprà il tecnico bianconero porre rimedio per la prossima sfida contro il Napoli? Pirlo è un neofita assoluto come allenatore. Ma è da sempre uomo di calcio. Certe cose le avrà notate anche lui. E avrà visto, se non lo ha fatto lo farà in settimana, come gioca il Napoli. Una linea di difesa così alta, per altro poco protetta dal centrocampo, rischia tantissimo. Osimhen e Lozano sono velocissimi. Se si dà loro profondità possono fare malissimo. Pensare di ripetere domenica sera la stessa formazione potrebbe essere un grave azzardo.

Per altro ci sta che ad inizio stagione, tanto più quest’anno dopo una preparazione atipica, che ci siano alti e bassi. E poi c’è Dybala che a Roma è andato in panchina, e che potrebbe recuperare contro il Napoli. Dybala fa la differenza. Ma è presto per parlarne. Per adesso il “maestro” è stato salvato dai suoi giocatori. Cristiano Ronaldo, ma anche Szczesny.