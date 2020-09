Pirlo da maestro a scolaro un po’ asino: CR7 arriva in suo soccorso

Arrivano le prime critiche ad Andrea Pirlo: dopo l’esordio positivo contro la Sampdoria, molti addetti ai lavori e tifosi si sono scagliati contro il tecnico della Juventus per la formazione schierata a Roma, considerata troppo spregiudicata.

I campioni d’Italia sono riusciti a salvarsi grazie a Ronaldo, ma la decisione iniziale del Maestro di affidarsi a due soli difensori di ruolo e un unico incontrista hanno fatto sgranare gli occhi a molti. Sotto accusa anche le scelte di non aver schierato un regista puro (Arthur e Bentancur lasciati inizialmente in panchina), di aver spostato Cuadrado a sinistra e di aver lanciato subito Alvaro Morata dopo pochi allenamenti.

Pirlo ha rimediato in corsa e grazie a CR7 è riuscito a salvare la situazione, e già dalle prossime partite arriveranno cambiamenti. Ma la preoccupazione serpeggia tra i tifosi, che vedono altre big come Inter, Napoli, Lazio, Atalanta e Milan già più strutturate e in palla dei bianconeri.

Chi difende a spada tratta Pirlo è invece Cristiano Ronaldo, che con la sua doppietta ha tenuto in piedi la Vecchia Signora all’Olimpico: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, questo è un punto importante. Siamo ancora a inizio campionato, c’è un’idea diversa. Ma vedo la squadra in forma, vedo un futuro molto positivo per la squadra”.

Il fuoriclasse portoghese non risparmia invece una stoccata a Sarri: “Vedo la squadra molto meglio con Pirlo, siamo più contenti e lavoriamo sorridendo… che è una cosa molto importante”.

Sulle avversarie: “La Serie A si è rinforzata, dall’Inter al Milan fino a noi stessi. Sappiamo che sarà ancora più complesso vincere lo scudetto ma siamo pronti”.