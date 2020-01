Pietro Anastasi, eroe grande e sfortunato del calcio italiano

Lutto nel mondo del calcio: è morto, all’età di 71 anni, Pietro Anastasi. Non un giocatore banale nella storia del calcio italiano. Non per i tre scudetti vinti nella Juve, ma per la sua storia.

Siciliano di Catania, arrivò giovanissimo in serie A e subito si mise in mostra per le sue straordinarie qualità tecniche. Centravanti atipico specie per i canoni dell’epoca. Fisico tutt’altro che imponente, faceva della tecnica e della rapidità il suo punto di forza. Il suo arrivo alla Juve fu immediato. Valcareggi lo chiamò subito anche in nazionale, e nel 1968 fu decisivo per la vittoria dell’Europeo. A 20 anni segnò uno dei due gol nella finale bis con la Jugoslavia. Ma la sua fortuna si spense sostanzialmente lì.

Due anni dopo era una delle stelle annunciate per il mondiale del Messico. Ma si infortunò nell’immediata vigilia e al suo posto fu chiamato Boninsegna. Il suo passaggio all’Inter, proprio in cambio di Bonimba, segnò l’inizio della sua fine.

Il calcio poi lo ha dimenticato. Sparito del tutto dai radar. Al massimo qualche comparsata da opinionista in TV private. Un po’ di scuola calcio, anche in estate nei Villaggi Turistici. Pietro Anastasi è morto ieri dopo una lunga malattia, magari, non possiamo dirlo, presa per le “porcherie” che in buona fede (!?) di davano all’epoca ai calciatori.