Ounas: pronto a dare il massimo per il Cagliari

Adam Ounas pronto all’esordio contro il Torino alla ripresa del campionato: classe 1996, arriva in rossoblù dal Napoli, in prestito con diritto di riscatto.

Ruolo? “Ho parlato con il mister – ha detto nella sua prima conferenza stampa in Sardegna – il mio posto preferito è a destra, ma posso giocare anche da trequartista. Ma ho voglia di dare tanto al Cagliari: qualsiasi posizione va bene”.

Ounas quando era piccolo aveva un modello. “Cristiano Ronaldo sicuramente – ha raccontato – e mi ritengo molto fortunato ad avere avuto la possibilità di giocare contro di lui. Ma poi quando si cresce, non hai più idoli”. Ounas si presenta così: “Mi piace saltare l’uomo, fare assist, segnare. Ma la cosa più importante è giocare con la squadra. Solo così è più facile fare le altre cose”.

A spronarlo il suo vecchio compagno di squadra al Napoli Marko Rog: “Ci siamo sentiti due o tre settimane fa – racconta – e mi ha anticipato che al Cagliari si stava bene e che c’era un bel gruppo”. Ora l’assalto definitivo al campionato italiano dopo la parentesi francese. E c’è un obiettivo, la nazionale algerina: “Ma è tutto legato a quello che farò con il Cagliari, prima c’è il club, la Nazionale mi chiamerà se farò bene con il Cagliari”.