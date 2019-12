Montella al capolinea: ma questa Fiorentina è da retrocessione

La Fiorentina, prima dell’arrivo di Pulgar e Ribery, era una delle squadre più scadenti della serie A. Lo scrivemmo dopo aver vista in Coppa Italia. Serissima candidata alla retrocessione, per di più con un presidente votato alle americanate. Con gli acquisti dell’ultima ora si è risollevata un po’. L’infortunio del francese, ed il, prevedibile dopo le vicende di mercato, calo di Chiesa hanno riportato la squadra ai livelli pronosticati. Ma i punti fatti sin qui sono un bel patrimonio.

Colpa di Chiesa tutto questo? Ovviamente no, anche se Vincenzino ha le sue responsabilità. Ma la verità è che andava “rimosso” in estate. La squadra aveva avuto un crollo nel finale dello scorso campionato. Aveva un’inerzia decisamente negativa, serviva qualcosa.

La verità nel calcio è la solita: i giovani sono belli da vedere, ma specie in piazze ambiziose vanno usati col contagocce. Il rischio che possano bruciarsi è elevatissimo. Possono fare la loro figura in un complesso solido, ma quando devono essere loro a tirare la carretta si fa dura. Non ci sorprende che Commisso possa aver sbagliato molto. Ci sorprende che Pradé l’abbia assecondato.

La Fiorentina dovrebbe salvarsi. Ci sono squadre più deboli, anche se non c’è nessuna che sembra già spacciata. Forse la Spal. Ma anche il Brescia può risollevarsi. Cambiare allenatore è cosa buona e giusta. Esattamente come è stata doverosa nel caso del Napoli. Ma come per il Napoli adesso serve il mercato. Perché Montella e (soprattutto) Ancelotti hanno le loro colpe. Ma con la squadra loro affidata no si va da nessuna parte.