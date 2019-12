Non è ancora l’Everton di Ancelotti…

Ancelotti ha vinto le prime due partite sulla panchina dell’Everton. Capitò anche col Napoli. Lo scorso anno il Napoli vinse prima a Roma con la Lazio, poi al San Paolo contro il Milan. Nulla di nuovo sotto il sole. Per altro le avesse perse entrambe tutti avrebbero detto che la colpa non sarebbe stata sua. In pochi giorni non era pensabile avesse tempo per fare nulla. Il discorso, ovvio, vale anche dopo le due vittorie. Non c’è stato tempo per fare nulla. Le vittorie vanno in larga parte alla vecchia gestione.

Detto questo è anche giusto chiarire qualche concetto elementare. Ancelotti ha un passato tale che non si può dubitare delle sue doti. Ma non tutti gli allenatori sono bravi in tutte le situazioni. Carletto è stato bravissimo a gestire grandi campioni. Cosa tutt’altro che facile. Non sta scritto da nessuna parte che sia bravissimo anche con giocatori bravi ma non fenomenali. A Napoli si è trovato in una situazione completamente differente rispetto al passato.

A Napoli per altro per la prima volta si è trovato un presidente che non aveva come scopo vincere, ma fare utili. E’ facile essere aziendalista quando il presidente ti fa incazzare perché invece di prenderti un grande centrocampista te ne prende 3. E’ facile parlarne bene. Ma quando non ne prende nessuno non si può difenderlo. Ancelotti a Napoli ha sbagliato soprattutto ad avallare pubblicamente un mercato folle.

Abituato a lavorare in società in cui non ci si faceva mancare nulla non ha saputo adattarsi alla diversa realtà. Alla fine è stato una catastrofe. I risultati sul campo sono di gran lunga peggiori rispetto a quelli possibili anche con una squadra con varie carenze.

E poi è venuto meno anche per il lavoro sul campo. Quando si hanno dei fenomeni a disposizione è facile andarli in campo con poche indicazioni. Sanno fare tutto, leggono la partita, si adattano. Al Napoli non serviva questo, ma un tecnico capace di guidare in campo i giocatori. Il turnover sistematico va bene quando hai una rosa omogenea. Nel Napoli no. Soprattutto quando provi a dare un gioco alla squadra non si può cambiare in continuazione. Sarri ha costruito un Napoli stellare col lavoro sul campo, e avendo una identità rafforzta dal fatto che giocavano quasi sempre gli stessi. Ancelotti ha lasciato un Napoli senza un’identità, senza un gioco. Oltre che senza una formazione tipo.