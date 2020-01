Mourinho “Eriksen? Situazione non carina”

Non è colpa del Tottenham, giocatore sempre molto professionale.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it ”Eriksen? Non voglio dire nulla.

Voglio solo dire che una situazione del genere non dovrebbe verificarsi il 25 di gennaio, non è carino. E questa non è colpa del Tottenham”: il tecnico del Tottenham José Mourinho commenta così la partenza di Christian Eriksen che lunedì è atteso a Milano per le visite con l’Inter. ”L’unica cosa che posso dire – spiega dopo la partita contro il Southampton – è che Eriksen, fin dal momento in cui sono arrivato, si è comportato in un modo molto molto professionale con me e con la squadra. Il Tottenham è l’ultima da biasimare per questa situazione, ma trovarcisi al 25 di gennaio non è bello”. (ANSA).