La Polonia, seppur priva di Lewandowski, vince 5-1 contro la Finlandia: realizza una tripletta Grosicki (West Brom), in rete anche l’ex Genoa e Milan Piatek e il napoletano Milik.

Ieri il Napoli ha ufficializzato le liste per il campionato e l’Europa League, confermato che Milik non ne fa parte. Per il centravanti la nazionale è l’unico sfogo di qui a giugno.