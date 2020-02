LIGA: Il Valencia vince, Florenzi sfiora l’eurogol: applausi del Mestalla

L’ex capitano della Roma titolare nella vittoria per 1-0 contro il Celta Vigo: va vicino a una rete straordinaria, nella ripresa lascia il campo tra l’affetto dei nuovi tifosi.Se ne parla in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Il Valencia vince e si porta in zona Champions, Alessandro Florenzi debutta e sfiora l’eurogol. L’ex capitano della Roma parte titolare nell’1-0 della squadra di Celades al Celta Vigo: gioca una partita ordinata e propositiva e nel primo tempo va vicino a una rete straordinaria con un bel destro da fuori area. A inizio ripresa si becca il giallo per un fallo ai danni di Iago Aspas, poco più tardi lascia il campo a Rodrigo prendendosi gli applausi di tutto il Mestalla. Alla fine il match lo decide Soler, sfruttando al 77’ l’assist del neoentrato. Del jolly di proprietà giallorossa ne ha parlato Petrachi poco prima del ko di Fonseca contro il Sassuolo: “A fine stagione torna da noi, poi si vedrà. Faremo delle valutazioni”. Nelle altre sfide odierne di Liga, oltre al derby di Madrid andato al Real, si segnalano le vittorie del Granada (2-1 all’Espanyol) e del Valladolid di Ronaldo (1-0 nella trasferta di Maiorca).