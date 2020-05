Mondiale F1: Ecco una bozza

Il circo della Formula 1 vuole ripartire e alla grande. Per fare questo si è messo a punto una bozza di calendario per poter ripartire. Il mondiale di Formula 1 potrebbe , da come si vede dal calendario, ridare ossigeno ad uno sport che se non partisse perderebbe parecchi soldi. Le gare comunque saranno a porte chiuse senza l’emozionante folla del pubblico che affollava il gran circo.

Ecco la bozza di calendario: