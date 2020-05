Ministro Speranza:” Il Covid 19 non è finito,quindi!”

Il ministro Speranza , sconfessando il suo cognome, ha rilasciato un’intervista a Mezz’ora in:” La pandemia non è finita. Abbiamo avuto fiducia in una commissione scientifica che ha valutato il tutto e dopo un consulto con il governo ha deciso di iniziare la fase 2. Ma ciò non vuol dire che tutto è passato. Dovremmo essere più responsabili del solito per cercare di vedere la luce. Ora dobbiamo impegnarci a mettere le mascherine , dobbiamo rispettare le norme d’igiene e la regola del distanziamento sociale. Ringrazio il lavoro della commissione scientifica. Dobbiamo essere cauti molto cauti.