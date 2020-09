Ibrahimovic positivo al Covid

Milan nei guai. Pioli reduce da due vittorie consecutive perde per almeno un paio di settimane Ibrahimovic. Il centravanti svedese, autore di tre gol nelle prime due uscite, è positivo al Covid.

Ibrahimovic non sarà quindi a disposizione per la gara di stasera contro il Bodo/Glimt, valida per il terzo turzo preliminare di Europa League.

Inoltre, lo svedese dovrebbe saltare anche l’eventuale playoff di Europa League e le gare di campionato con Crotone e Spezia.

“AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio”, si legge nel comunicato ufficiale del club rossonero.