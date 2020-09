Marotta promuove Conte: “Ha fatto un grande lavoro”

“Lo scorso anno è stato fatto un lavoro straordinario per merito di Conte. Ha una grande cultura del lavoro. Abbiamo giocato una finale di Europa League, siamo arrivati secondi in campionato a un punto dalla prima, nulla è stato trascurato e il concetto di credibilità che ha portato avanti ci trova allineati. Vogliamo il bene dell’Inter e siamo vicini all’allenatore”, dice l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta in conferenza stampa via Zoom alla vigilia della sfida con la Fiorentina.

“Ci ha fatto molto piacere quando la scorsa settimana Antonio – racconta Marotta – ha analizzato lo stato del manto erboso della Pinetina. Questo vuol dire dedizione, amore per il proprio lavoro. Gli obiettivi dichiarati per la società sono quelli che si sposano con l’Inter, partecipare con decoro alla Champions League, arrivare tra le prime quattro in classifica”.