Duro colpo per le speranze del Genoa di fare risultato al San Paolo domani pomeriggio. Un fulmine a ciel sereno per i liguri: Mattia Perin positivo al Coronavirus. Il portiere dei Grifoni è risultato positivo al Covid-19 ed è per questo motivo che non sarà disponibile per i prossimi impegni, almeno per i 15 giorni standard di quarantena.