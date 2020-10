Ma guarda un po’! La Juve ha violato il protocollo…

Diciamo la verità: Andrea Agnelli è un grande umorista. Quell’humor molto britisch, alla Raimondo Vianello. La sua uscita domenica sera: “La Juve rispetta i regolamenti” è stata straordinaria. C’è un casellario giudiziario che non finisce mai che spiega il tutto. Ma un comico è tale quando riesce ad andare contro il senso del ridicolo.

Ma quello che sta accadendo in queste ore a Torino supera l’immaginazione. Dopo la positività di due membri dello staff bianconero da protocollo calcistico, tutti i giocatori sarebbero dovuti entrare nella mitica “bolla”. Qui non stiamo parlando di una disposizione dell’ASL, ma del protocollo della Lega, sottoscritto da tutte le società. Il protocollo che secondo Agnelli la Juve rispetta ed il Napoli no. Peccato che già in 7 hanno lasciato la bolla. Alcuni per seguire le rispettive nazionali, Buffon per tornare da Ilaria D’Amico.

La Juve ha fatto sapere che non è un suo problema: ha autorizzato 7 giocatori, tra cui Buffon e Demiral, a trasferire la sede della quarantena al proprio domicilio, non a interrompere l’isolamento. «Dopo che hanno lasciato il ritiro, non erano più sotto la nostra responsabilità».

Il club ha subito informato degli spostamenti l’Asl Città di Torino. «La Juve è stata esemplare», dice Roberto Testi, direttore del dipartimento di prevenzione. «Ora il nostro compito è trasmettere alla Procura i nomi di chi ha interrotto l’isolamento. Forse qualcuno dovrà pagare una multa».

La Juve in parole povere, ha seguito la legge dello Stato (come ha fatto il Napoli), ma non il protocollo sportivo. Ha fatto esattamente la stessa cosa di cui ha accusato il Napoli. Da notare come per la Juve si parla di una multa, eventuale, a carico dei calciatori. Nel caso del Napoli si pretende un punto di penalizzazione.