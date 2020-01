Luciano Tarallo inizia la collaborazione con la LTA Agency Italia

Grande soddisfazione per Luciano Tarallo. In questi giorni ha iniziato la sua collaborazione con la LTA Agency Italia. E’ stata la stessa agenzia a rendere nota la cosa con un comunicato che riportiamo integralmente.

La LTA Agency Italia, comunica a tutti i mezzi di stampa, che nel piano di crescita globale della nostra agenzia, e delle competenze in ambito tecnico, siamo orgogliosi di poter ufficializzare una collaborazione che ci onora, sia per il livello professionale del tecnico in questione, sia per quello umano.

A decorrere dal 2020, la nostra agenzia per la valutazione e lo Scouting di nuovi talenti, si potrà avvalere delle competenze tecniche di uno dei migliori preparatori dei portieri Italiani, coach Luciano Tarallo.

Mr. Luciano Tarallo, nato a Napoli il 17.12.1961, è ormai da anni uno dei punti di riferimento nazionali per gli addetti ai lavori e per chiunque faccia di questo sport, il calcio, il proprio lavoro. Con professionalità e dedizione, negli anni ha prestato la propria opera di formazione in Club professionistici maschili di primissimo livello, compartecipando con la sua direzione tecnica al raggiungimento da parte di questi, di numerosi successi sportivi.

Al SSC Napoli per 12 anni (dal 2005 al 2017), nei quali tutti i più interessanti prospetti giovanili del Club hanno goduto della sua esperienza e guida (uno su tutti Luigi Sepe al Parma, Nikita Contini all’Entella e Crispino alla Casertana), ma anche se non sopratutto nello staff di Mr Sarri con Pepe Reina come primo portiere.

Già in precedenza nell’US Avellino (2003/2004) sempre come responsabile tecnico allenatore dei portieri, era chiara la sua carriera professionale nel calcio maschile.

Mr. Tarallo, sarà il riferimento tecnico della LTA in Italia per la valutazione tecnica dei portieri di calcio femminile, che la nostra agenzia ha in club italiani, e per i giovani prospetti che saranno di qui in avanti valutati. Avrà, sempre in conciliazione alle sue numerose attività professionali, il nostro appoggio per la

scelta e lo Scouting in questo delicato ruolo, quello del portiere, nel calcio femminile.

Lo ringraziamo sentitamente, per aver scelto noi come partner ufficiale, e per essersi concesso per il movimento calcistico femminile, ritenendolo anche lui, in forte di crescita professionale e tecnica.

Augurandogli un buon lavoro con noi, nella convinzione di raccogliere insieme sin da subito, ambiti successi sportivi.

A Luciano Tarallo, amico e da tempo apprezzatissimo commentatore per la web TV di persemprenapoli i complimenti e gli auguri dell’intero staff, giornalisti e amministrativi, di persemprenapoli.it