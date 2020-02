Ligue 1: Icardi fa volare il PSG, 2-1 sul campo del Nantes

Un gol di Mauro Icardi dopo 29′ e uno di Kehrer al 12′ della ripresa permettono al PSG di vincere per 2-1 sul campo del Nantes, in uno degli anticipi della 23/a giornata della Ligue 1. Inutile il gol della bandiera per la squadra di Christian Gourcuff segnato da Simon al 22′ del secondo tempo. Negli altri due anticipi successo in casa per 1-0 sia del Lilla che del Monaco, rispettivamente sullo Stade Rennais e sull’Angers. Per il Lilla allenato da Christophe Galtier ha deciso la rete di Remy dopo 4′, per i monegaschi Jovetic – vecchia conoscenza del calcio italiano – dopo 18′. In classifica il PSG guida con 58 punti e una partita in più sul Marsiglia che è staccato al momento di 15 punti. Il Lilla è quarto con 37 lunghezze, dietro lo Stade Rennais, fermo a 40. (ansa.it)