«In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa. È importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta a vivere la vita con grandissima difficoltà». Lapo Elkann si racconta senza ipocrisia nell’intervista a Silvia Toffanin che va in onda sabato su Canale 5 (Verissimo).