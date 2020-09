L’allarme del presidente Figc: siamo vicini al fallimento

” Il calcio oltre ad avere grande capacita’ di rappresentare un mondo trasversale e di aggregazione sociale, risponde alle logiche dell’economia di mercato. Contratti con costo del lavoro pre Covid, e ricavi che soffrono per l’emergenza del lockdown e non solo, generano condizioni di default. Quindi chiediamo un intervento che possa attivare meccanismi per superare questo momento grande criticità”. Lo ha detto il presidente della Figc nel corso del suo intervento a Sky Sport.