L’AIC organizza un corso per team manager

Quella del Team manager è una “figura obbligatoria” del calcio, per la quale non è, però previsto alcun percorso obbligatorio di certificazione delle competenze.

Insomma, chi è e cosa deve fare esattamente? Cosa non deve fare? Quali sono i suoi compiti, le mansioni operative e, soprattutto, quali sono le competenze che dovrebbe avere per svolgere efficacemente il suo ruolo? Per rispondere a queste domande e istituzionalizzare una figura necessaria, l’Assocalciatori ha istituito un corso per diventare, appunto, Team manager, che è la prima iniziativa per la formazione e la certificazione delle competenze di questa figura nel calcio, riconosciuta e patrocinata da tutti i soggetti del sistema calcio (Figc, Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, Aiac, Aia).

Con questo corso l’Aic intende promuovere la formazione e l’aggiornamento di una figura professionale di fondamentale importanza per i calciatori. Numerose le materie da studiare per completare il corso: Storia e confronti internazionali – Diritto sportivo [norme e regolamenti – Organizzazione Aziendale – Modelli di gestione – Segreteria Sportiva e Regolamenti – Settore Giovanile – Noif – Dinamiche di comunicazione interna – Normativa Antidoping – Regolamento Arbitrale – Normativa di Sicurezza – Match-Fixing – Gestione dello stress e Problem Solving – Accordi Collettivi – Principi di Comunicazione – Principi di Marketing sportivo – Rapporti con la Tifoseria- Calcio Femminile – Rapporto con i ruoli dirigenziali – Mercato e Contratti.

I requisiti di ammissione al corso, per ciò che riguarda i destinatari, sono quelli di eessere ex calciatori iscritti all’Aic oppure team manager già in attività presso club di A, B, C e Serie A femminile.