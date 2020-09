La stampa spagnola prende per culo la Juve

El mismo día que la Juventus presentó a Arthur, la Vecchia Signora hizo lo propio con un segundo fichaje: el de Andrea Brighenti para la Juventus sub 23, el equipo filial del conjunto de Turín que milita en la Serie C, la tercera categoría del fútbol italiano.

Andrea Brighenti è un giocatore della #Under23

Arriva a titolo definitivo dal Monza. Benvenuto pic.twitter.com/z1UA223l9n

? JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 2, 2020El fichaje no tendría relevancia de por sí… si no fuera porque el futbolista tiene ¡32 años!El filial de la Juventus pelea por ascender a Serie B (no podría hacerlo a Serie A al estar su equipo matriz en ella) y están preparando una plantilla con una mezcla de juventus y veteranía, pues Brighenti no es el único jugador de más de 23 años que participará en el sub 23 para la temporada 2020-21.El portero Stefano Gori (24 años), Dario Del Fabro (25), Timothy Nocchi (30), Raffaele Alcibiade (30) ponen la veteranía en la plantilla juvenil bianconera.

