La Roma non si fida del medico romano: per Milik visita all’estero

In casa Roma non si fidano più del prof. Mariani. Dopo aver mandato Zaniolo ad operarsi all’estero, adesso hanno deciso di fare lo stesso con Milik. Che non deve operarsi, ma che è stato operato due volte al ginocchio, una volta il destro, l’altro il sinistro. Per essere sicuri sull’effettivo stato fisico del calciatore hanno deciso di non rivolgersi al professore romano (che è stato colui che operò il centravanti del Napoli).

C’è da dire che a differenza di quando successo con Ghoulam, Milik non ha avuto nessun tipo di problema successivamente. Quindi non ci sono dubbi sulla tenuta del ginocchio. Ma è singolare che proprio a Roma non ci si fidi del professor Mariani