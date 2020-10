La Lega ha le mani legate: il Napoli non può contravvenire un ordine dell’autorità sanitaria

La Lega ha le mani legate. L’idea che possa dare il 3-0 a tavolino alla Juve non sta ne’ in terra, ne’ in cielo. Per un motivo semplice: il Napoli non può in nessun modo violare quella che è una disposizione dell’autorità sanitaria. O per meglio dire: i singoli calciatori non possono farlo.

Il protocollo siglato nei giorni scorsi non ha valore. O per meglio dire: la Lega potrebbe decidere di rivolgersi alla magistratura, in questo caso il Tar della Campania, per chiedere l’annullamento del provvedimento dell’ASL. Tar della Campania e non del Lazio, che sarebbe competente se si trattasse di una decisione di una federazione. In questo caso però il ricorso è contro un provvedimento dell’ASL.

Ipotesi percorribile. Probabile, a dire il vero: la Lega ha tutto l’interesse a far si che in futuro una qualsiasi ASL ripeta quanto fatto a Napoli. Poi starà al TAR decidere. Ma è impensabile che la cosa avvenga in giornata.

L’ideale sarà che intervenga il Governo, facendo chiarezza. Al momento però non ci sono alternative. Se i giocatori del Napoli lasciassero le loro abitazioni sarebbero passibili di denuncia penale