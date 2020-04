La fantasia dei presidenti non ha limiti: guardate cosa si sono inventati ad Ascoli…

Scrivi il sito Ansa.it_ “E’ stato risolto unilateralmente il rapporto contrattuale con mister Roberto Stellone e il suo staff per intervenuta eccessiva onerosità, anche in relazione alla durata dei rispettivi contratti”.

L’Ascoli calcio ha motivato così l’esonero di Stellone, annunciando che la panchina della prima squadra è stata affidata allo spagnolo Guillermo Abascal, già responsabile del settore giovanile e tecnico della Primavera.

Di fatto Stellone era stato sollevato dall’incarico ai primi di marzo ed era fin da subito stato individuato Abascal per la successione. La società ha nel frattempo cercato di risolvere consensualmente “con un accordo transattivo”, senza successo, il contratto con Stellone e il suo staff che ha scadenza giugno 2021. Il patron Massimo Pulcinelli invoca “la necessità da parte della società di adottare misure di contenimento dei costi in ragione delle condizioni oggettive venutesi a creare per eventi imprevedibili e circostanze eccezionali, che configurano la cd ‘causa di forza maggiore'”.

Sostiene che la decisione è stata presa per “salvaguardare anche la continuità aziendale rispetto alla situazione contingente che stiamo vivendo”. Attendendo gli sviluppi riguardo al prosieguo o meno dei campionati, Abascal è il terzo allenatore dell’Ascoli in questa stagione; Stellone era infatti a sua volta subentrato a Paolo Zanetti.

Per provare a non pagare più un allenatore indesiderato la scusa dell’eccessiva onerosità non è male. Potrebbe essere usata da qualsiasi società. Con buona pace dei contratti firmati. Ovviamente, messa così, la richiesta non sembra avere nessuno possibilità di essere accolta. L’onerosità eccessiva è determinata da un contratto liberamente firmato. Ad Ascoli ci provano. Immaginiamo Zamparini a mangiarsi le mani se si pensa ai soldi che ha gettato per tutti gli allenatori esonerati. Sarebbe bastato dire che non poteva poteva più pagarli perché troppo costosi. Ovviamente adesso c’è di mezzo il Coronavirus, ma il discorso potrebbe valere per qualsiasi imprevisto.