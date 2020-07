Juve insopportabile anche per colpa di una stampa zerbino

Chi vince sempre, gioco forza è antipatico. Chi vince anche quando non lo merita, grazie a poteri speciali, è odioso. Ogni riferimento alla Juve non è casuale. Ma c’è una cosa che rende la Juve assolutamente insopportabile: l’asservilismo assurdo con il quale è trattata dalla stampa.

Stamattina tutti i quotidiani sportivi hanno titolato su Cristiano Ronaldo.



Chi legge senza aver visto la partita immagina imprese megagalattiche. Stile Maradona in Messico contro l’Inghilterra. Nulla di tutto questo. Ha segnato sue gol, vero: il primo su rigore, il secondo lo avrebbe fatto lo “sciagurato Egidio”, al secolo (scorso) Calloni.

La Juve si appresta a vincere il suo 9 scudetto di fila. Stavolta possiamo dire anche senza eccessivi aiuti. A conti fatti la squadra più portata dagli arbitri quest’anno è stata la Lazio. Scudetto meritato più per i crolli altrui che per meriti propri a dire il vero. Il Napoli, seconda forza di questo decennio, ha deciso di non partecipare alla corsa, preferendo il calcio liquido. Roma e Milan hanno pagato anche problematiche societarie. L’Inter avrebbe avuto tutto per lottare fino in fondo, ma si è persa strada facendo, senza un apparente perché. Le uniche che in parte ci hanno provato sono state Lazio e Atalanta, ma non avevano certo un organico adeguato.

La Juve ha vinto lo scudetto senza entusiasmare nessuno. Al punto che i tifosi bianconeri chiedono la testa di Sarri, e l’avranno, al di là delle parole di Paratici, senza Champions. Ma di certo non ha vinto lo scudetto grazie a Cristiano Ronaldo. Grandissimo giocatore, immenso, sicuramente insieme a Messi il migliore degli ultimi 20 anni. Ma di Ronaldo in questo scudetto non c’è nulla. O per meglio dire, ha fatto la sua parte bene, senza fare miracoli. La Juve ha vinto titoli anche con Matri. Il fatto che si debba esaltare sempre e comunque il giocatore è una cosa insopportabile.