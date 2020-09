Juve, il bilancio è un disastro: come è possibile che la Uefa non intervenga?

In un post sul suo profilo twitter Maurizio Pistocchi ha fatto il punto sui conti in casa Juve.

Nonostante l’aumento di capitale da 300 mln€ del dicembre 2019, le mensilità- 2.5-accantonate per Covid, da liquidare nella prossima stagione, e lo scambio Pjanic/Arthur, il bilancio della Juventus è in rosso di 69 mln€, il titolo ha perso il 33% in un anno, la cassa é quasi vuota

Scrive il sito fanpage: Un rosso di 69.3 milioni di euro sul bilancio 2019-2020. Il dato non è ancora ufficiale (verrà approvato dal CdA del club il 18 settembre) ma la Juventus chiuderà in perdita anche l’esercizio attuale dopo il segno meno che ha caratterizzato anche le ultime due stagioni (-19.2 nel 2018, -39.9 nel 2019). A influire negativamente sulle risorse due fattori: l’aumento dei costi relativi alla campagna acquisti condotta nella scorsa estate e i mancati introiti provocati dall’impatto dell’emergenza coronavirus sull’economia e sull’intero settore sportivo.

I conti della Juve nel bilancio consolidato di Exor

È il quadro che emerge dai conti di Exor, la holding della Famiglia Agnelli, e si ottiene sommando la semestrale al 31/12/2019 (-50.3 milioni) con l’andamento registrato nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2020 (-19). In attesa della relazione e del comunicato del club, le note inserite nel bilancio consolidato dalla “controllante” rappresentano un indicatore dello stato di salute dei bianconeri, su cui ha avuto effetto (oltre alla contingenza degli eventi e quanto accaduto in seguito alla pandemia) anche l’eliminazione in Champions League avvenuta agli ottavi di finale contro il Lione (per differenza reti tra andata e ritorno). Un risultato clamoroso che ha aggiunto zavorra, portato all’esonero del tecnico Maurizio Sarri, posto in secondo piano (anche) la vittoria del nono scudetto consecutivo e provocato sbalzi in Borsa per la fiducia degli investitori.

Triennio in rosso (da quando c’è CR7)

Se dato negativo che ammonta a 69.3 milioni venisse confermato dal Consiglio di Amministrazione della Juventus il prossimo 18 settembre, si tratterebbe dell’ennesimo risultato negativo. Un triennio in rosso che – da quando è arrivato Cristiano Ronaldo – fa da contraltare al risanamento dei conti e all’andamento virtuoso (anche in virtù della strategia delle plusvalenze) verificatosi tra il 2015 e il 2017. Alla la ‘vecchia signora” era riuscita a chiudere il bilancio in utile: +2.3 nel 2015, +4.1 nel 2016, +42.6 nel 2017.

Dal 2011 a oggi perdite per 241 milioni

Prendendo in esame gli ultimi dieci anni, inoltre, il dato aggregato della Juventus si avvia verso un rosso a bilancio di 241 milioni di euro che si ricava sommando anche il consuntivo di riferimento delle stagioni che vanno dal 2011 al 2014: -95.4 nel 2011, -48.7 nel 2012, -15.9 nel 2013, -6.7 nel 2014.

Questo nonostante più di una operazione “creativa”. La scorsa primavera la Juve ha chiuso un accordo con i calciatori col quale ha rinviato il pagamento di due mensilità e mezzo. Il campionato era fermo per il lockdown e la società bianconera si accordò coi calciatori per il differimento del pagamento degli stipendi. Considerando la che Juve ha un monte ingaggi che supera i 250 milioni lordi, sono una cinquantina di milioni che vanno aggiunti al rosso di bilancio. Poi ci sono le plus-valenze che sono tali solo culla carta. Nello scambio tra Pjanic e Arthur dello scorso 29 giugno (un giorno prima della chiusura del bilancio!) la società bianconera ha messo a bilancio una plus-valenza di quasi 50 milioni. Ma sono 50 milioni anche di indebitamento da spalmare delle prossime gestioni. E questa è solo l’operazione più eclatante. Ma in totale la Juve ha messo a bilancio, con lo stesso criterio, plusvalenze per quasi 160 milioni di euro.

Uno si chiude: come è possibile che la Uefa non intervenga? Possiamo essere d’accordo o meno sul concetto di fair play finanziario. Ma poiché la norma esiste, perché non applicarla?