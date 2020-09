Juve, la bomba di Pistocchi: Elkann furioso con Andrea Agnelli

Maurizio Pistocchi sul suo profilo twitter ha scritto di forti malumori interni alla proprietà della Juve. Con John Elkann furioso con Andrea Agnelli per la gestione della società. Tanti debiti, nessuna vittoria in Europa, e più di una figuraccia mediatica per vicende al di fuori del terreno di gioco

Mi dicono che John Elkann non sia contento della gestione della Juve: 3 aumenti di capitale in 10 anni- sostenuti da Exor-1 miliardo di € speso e nessun successo in Europa,rapporti illeciti con gli ultras, il caso-Suarez. E in Borsa la Juve ha perso il -27.62% in un anno.