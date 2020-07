Juve costretta a rinviare la festa

Niente scudetto annunciato per la Juventus, salvezza in tasca per l’Udinese: in un match che doveva essere senza storia, i friulani buttano il cuore oltre l’ostacolo e battono la capolista che si era già cucita tre quarti di tricolore sul petto nel primo tempo. Tra l’incredulità generale, i bianconeri friulani vincono all’ultimo respiro e costringono la Juventus a rinviare la festa per il nono titolo di fila nella sfida casalinga contro la Samp di Ranieri. Gotti incornicia la sua stagione con lo scalpo di prestigio della Vecchia Signora, che colleziona la quinta sconfitta in campionato, una in più dell’Inter, facendo suonare l’ennesimo campanello di allarme in vista della sfida di ritorno in Champions con il Lione.

La squadra di Maurizio Sarri era passata in vantaggio con De Ligt al 42′ del primo tempo, ma è stata raggiunta da Nestorowski al 7′ della ripresa e superata nel finale dalla rete di Fofana al 42′. “Abbiamo perso ordine, volevamo vincere a tutti costi, ma abbiamo portato la partita su un binario pericoloso. L’abbiamo persa all’ultimo perché volevamo vincere a tutti i costi”. Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ai microfoni di Sky legge così il ko della Juventus a Udine. “Abbiamo perso aggressività. Ci dispiace molto – sottolinea Sarri – d’aver perso questa partita. Ora fare punti è difficilissimo, dobbiamo stare sul pezzo per il campionato e poi penseremo alla Champions”.