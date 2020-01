Italian Sport Awards, Gran Galà dello Sport il 3/4 febbraio

Lunedì 3 e martedì 4 febbraio, a Castellammare di Stabia (NA), vanno in scena gli Italian Sport

Awards, Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti della stagione 2018/2019. La notte degli Oscar, giunta alla 9/a edizione, quest’anno è suddiviso in due giornate: Lunedì pomeriggio nella Sala Consiliare del Comune si terrà un Convegno sul Calcio al Femminile, martedì 4 invece all’Hotel dei Congressi, red carpet per tutti i campioni premiati della scorsa stagione, scelti da una giuria tecnica. Fra i premiati Gabriele Zamagna, ds dell’Atalanta; il capocannoniere Fabio Quagliarella; Roberto D’Aversa, allenatore del Parma; l’arbitro Gianpaolo

Calvarese; Massimo Coda, attaccante del Benevento. “Siamo giunti alla 9/a edizione di questo evento, sono davvero contento e grato, lavoro sempre di più con passione e determinazione per questo grande evento sportivo italiano”, ha affermato il presidente degli Italian Sport Awards, Donato Alfani.