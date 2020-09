Tuttosport si supera: alla Juve il primo titolo, quello di…

Quando si dice siamo alla frutta: Pirlo è l’allenatore più sexy della serie A. Lo ha deciso, immaginate chi? Esatto, Tuttosport. Che in un sondaggio ha stabilito che il nuovo allenatore della Juve oltre ad essere il più bravo è anche il più bello. Seguito, sorpresa, da Eusebio Di Francesco e Superpippo Inzaghi. Appena fuori dal podio Gattuso.

Ora dove c’è gusto non c’è perdenza. Pirlo è stato un giocatore straordinario, e sarà a breve anche il miglior allenatore di tutti i tempi. Ma a naso non sembra sexy. Di certo non lo era prima di indossare la tuta della Juve…