Setie A:SAMPDORIA-NAPOLI, lunedì ore 20:45,probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli in programma nel monday-night(Lunedi sera)pubblicate in questo articolo da Skysport.it

Sampdoria, assenze in difesa e a centrocampo

Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Bereszynski, fermato per un turno dal giudice sportivo. Con Depaoli non ancora al meglio a causa di una distorsione alla caviglia, sulla destra può essere dirottato Thorsby. Altra opzione è quella di Chabot con Tonelli centrale al fianco di Colley. In mediana monitorate le condizioni di Vieira che non è l meglio. Dovesse farcela, il sacrificato sarà Jankto. Là davanti Quagliarella è sicuro del posto, Gabbiadini quasi.

SAMPDORIA (4-4-2) probabile formazione: Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella

Napoli, si rivedono Mertens e Koulibaly

Buone notizie dall’infermeria per Gennaro Gattuso visto che sul campo di Castelvolturno hanno ripreso a lavorare Koulibaly e Mertens. Per il centrale difensivo, fuori da parecchio tempo, si può pensare ad un ritorno graduale e quindi Di Lorenzo-Manolas resta la prima opzione. In mezzo Allan non è ancora completamente a posto. C’è Demme favorito per giocare con Zielinski e con…Lobotka. Gattuso sta infatti pensando a lui e non troppo a Fabian Ruiz.. Davanti solito trio con Milik supportato da Insigne e Callejon

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui;

Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.