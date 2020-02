Serie A: impresa Lecce, Napoli va ko

Genoa batte il Cagliari, Brescia-Udinese 1-1.Se neparla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Impresa del Lecce che batte il Napoli 3-2 al San Paolo, fermando la rincorsa della formazione di Gattuso. L’eroe della giornata per il Lecce è Lapadula che segna due gol e propizia quello di Mancosu. Inutili le reti di Milik, cui viene negato un rigore, e Callejon.

Torna alla vittoria il Genoa che batte 1-0 il Cagliari grazie ad una rete di Pandev. i sardi falliscono il gol del pareggio nel finale con Nainggolan che colpisce una traversa. Pareggio (1-1) tra Brescia e Udinese: padroni di casa in vantaggio al 37′ della ripresa con Bisoli, De Paul la pareggia al 47′