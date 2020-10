Sen. Ruotolo: “Fermate il campionato, non si scherza con la salute”

“La salute dei cittadini prima di tutto. Non esiste extraterritorialità. Le regole di prudenza valgono per tutti. Valgono anche nel mondo del calcio”. E’ il tweet del senatore Sandro Ruotolo del gruppo misto che insieme tra l’altro allo scrittore Maurizio De Giovanni ha chiesto la sospensione del campionato di calcio visto l’andamento dell’emergenza epidemiologica.

“Giocare a calcio, in queste condizioni, non ha senso. Perché – come appare sempre più evidente col passare dei giorni – non solo si rischia di falsare e viziare un campionato ancora ai nastri di partenza, ma si mette pure in pericolo la salute di giocatori, collaboratori, dirigenti e rispettive famiglie”.