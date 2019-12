Sassuolo-Napoli ore 20.45: probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli,pubblicate in questo artricolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it L’ultimo match della Serie A prima della sosta natalizia si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia con Sassuolo e Napoli a contendersi i tre punti. Gattuso cerca la prima vittoria sulla panchina degli azzurri dopo la sconfitta casalinga rimediata contro il Parma all’esordio, mentre De Zerbi vuole bissare la vittoria ottenuta contro il Brescia nel recupero giocato in settimana. Sfida complicata per il Napoli che non vince dal 19 ottobre e si regalerebbe un Natale di certo più sereno conquistando tre punti in questa ostica trasferta. Gattuso sta provando a ricaricare l’ambiente nonostante il periodo negativo, ma solo un risultato positivo potrebbe aiutare i campani ad uscire dal tunnel e continuare ad inseguire l’obiettivo Champions League. Reduce da quattro risultati utili consecutivi, tre pareggi e una vittoria, invece, il Sassuolo di De Zerbi ha l’obiettivo di continuare a risalire la classifica per allontanarsi dalla zona pericolosa.

De Zerbi ha qualche dubbio di formazione con Berardi che non è al meglio, ma dovrebbe esserci, e con Ferrari che torna dopo un lungo stop, ma dovrebbe accomodarsi in panchina. Locatelli dovrebbe essere la scelta sulla trequarti. Gattuso, invece, insiste sulle sue scelte con il tridente formato da Callejon, Insigne e Milik e con Allan e Fabian Ruiz in mezzo insieme a Zielinski.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Obiang; D.Berardi, Locatelli, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi.

A DISP.: Turati, Russo, Rogerio, Peluso, G.Ferrari, Tripaldelli, Magnanelli, Djuricic, Ghion, Mazzitelli, Traorè, Bourabia, Raspadori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Ospina, Daniele, Hysaj, Elmas, Mertens, Gaetano, Younes, Llorente, Lozano, Leandrinho.

ARBITRO: Chiffi di Padova.