Sarri: “Io strumentalizzato, ovvio che abbia affetto per il Napoli”

Maurizio Sarri respinge le critiche per essersi detto “contento per i ragazzi a cui sono affezionato” dopo la vittoria degli azzurri sulla sua Juventus…se ne scrive in questo articolo pubblicato da Repubblica.it “”Mi sembra strano strumentalizzare una frase ovvia. E’ chiaro che uno rimanga affezionato a un gruppo che mi ha permesso di arrivare al Chelsea e alla Juve, la società più importante d’Italia”.

Maurizio Sarri respinge le critiche per essersi detto “contento per i ragazzi a cui sono affezionato” dopo la vittoria del Napoli sulla sua Juventus. “Alla Juve perdere una partita è pesante, perderla giocando male ancora di più. Il tifoso juventino si conquista coi risultati. E’ giusto che i tifosi siano arrabbiati”.