Roma, Friedkin già pensa al derby

Friedkin freme….Il magnate texano vuole chiudere in tempo per assistere alla sfida con la Lazio. Grana rifiuti per Tor di Valle,e quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Friedkin ha detto a persone di sua fiducia, vicine al dossier del passaggio di proprietà della Roma, che tutto procede per il verso giusto e che presto tornerà in Italia, ma solo quando sarà conclusa l’operazione. Non ci sono ostacoli nello studio delle carte, i legali dell’advisor JpMorgan che cura la due diligence legale per conto della Friedkin Group stanno analizzando tutti i contratti e i documenti messi a disposizione dallo studio Tonucci, per evitare il pericolo di cause che avevano accompagnato il precedente passaggio di proprietà. L’imprenditore texano spera sempre di poter chiudere la trattativa entro la fine del mese, per essere a Roma in occasione del derby, in calendario il 26 gennaio. I lavori degli avvocati proseguono senza sosta per arrivare al closing e al signing del contratto e potrebbero richiedere qualche giorno in più, per far slittare la chiusura dell’operazione ai primi di febbraio.Fienga continua a tenere i contatti con il futuro proprietario e Pallotta potrebbe restare in un primo momento con una piccola quota di minoranza. Gli uomini del magnate texano avevano concluso una prima analisi dei numeri che avevano favorito l’accordo preliminare raggiunto negli ultimi giorni del 2019. Ora sono impegnati nell’ultima fase, che precede il closing. Finora non sono stati individuati elementi ostativi. Una volta conclusa questa fase si passerà all’off erta vincolante e la stesura dei contratti, che riguarderanno tutte le dodici società della costellazione Roma. La Friedkin Group avrà la maggioranza delle azioni del club e rileverà la Neep, che fa capo alla ASRoma Spv Llc e che controlla tutte le altre società.