Roma, Fonseca: ‘Per noi a Firenze è sempre dura’

Paulo Fonsecas,tecnico della Roma,si prepara ad affrontare la Fiorentina,anche se reputa la gara molto difficile per i giallorossi.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Per la Roma la trasferta di Firenze e’ sempre difficile: e la Fiorentina vista contro l’Inter e’ una squadra dura da affrontare”. Usa cautela, Paulo Fonseca, alla vigilia della trasferta al Franchi. “Smalling e’ a disposizione – ha aggiunto il tecnico della Roma, parlando del difensore inglese – Kluivert invece non ha ancora recuperato del tutto, meglio non rischiarlo”. Infine Florenzi, per il quale si e’ parlato in questi giorni di un possibile prestito alla Fiorentina per non perdere le chance di andare a Euro 2020: “Con lui – ha tagliato corto ancora una volta Fonseca – non parlo di nazionale, parliamo di Roma