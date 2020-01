Roma, Fonseca dopo il ko con il Torino: “L’arbitro non mi è piaciuto”

Fonseca deluso dalla sfortuna…e dall’arbitro!Se ne parla in questo articolo pubblicato da il Corriere dello Sport.it Paulo Fonseca si rammarica per la sconfitta interna contro il Torino, che fa iniziare male il 2020 della sua Roma, affondata da una doppietta di Belotti: “Non è stata una questione di atteggiamento – spiega l’allenatore giallorosso ai microfoni di Dazn – abbiamo fatto molte cose buone, 31 tiri in porta, ma la palla non è entrata. Non abbiamo fatto una grande partita, ma potevamo fare due o tre gol. Se avessimo segnato la partita sarebbe cambiata. Potevamo restare in campo anche più di 90 minuti, ma stasera la palla non sarebbe entrata”. Secondo Fonseca la Roma non ha risentito fisicamente della sosta natalizia: “Non penso sia un problema fisico – le parole del tecnico portoghese – abbiamo creato molte situazioni. La squadra ha fatto bene da questo punto di vista. Non abbiamo trovato soluzioni in alcuni momenti, questo è il problema principali”.A Sky Fonseca analizza alcuni errori commessi dai suoi ragazzi: “Abbiamo avuto sempre difficoltà sui contropiedi del Torino, per merito loro ma anche perché eravamo preoccupati della profondità, non è stata buona la marcatura preventiva. Dobbiamo lavorare per tornare a essere una squadra sicura“. Poi, sull’arbitraggio di Di Bello, si limita a dire: “Tutti abbiamo visto, ma non voglio parlare dell’arbitro. Abbiamo perso, cosa devo dire dopo questo risultato? Se mi chiedete se mi è piaciuto l’arbitraggio dico di no, ma non voglio trovare scuse. Abbiamo avuto sempre difficoltá nel loro contropiede, loro sono stati bravissimi, noi poco aggressivi, la marcatura preventiva non è andata bene e ora dobbiamo lavorare“.