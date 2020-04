Poche le scommesse calcio e solo online, ecco le scommesse ai tempi del covid-19.

In questo momento storico in cui intere nazioni sono il lock down forzato anche il mondo delle scommesse calcio, ma in generale tutto il mondo delle scommesse sportive, ha subito un forte contraccolpo fino a quasi allo stop totale, ma vediamo inseme come si presenta il mondo delle scommesse durante il covid-19 o coronavirus.

Le scommesse sul calcio solo online e a palinsesto ridotto.

La rapida diffusione della pandemia a livello globale ha fatto si che il coronavirus cambiasse le nostre vite e le nostre abitudini e questo probabilmente durerà a lungo almeno finché non venga scoperto un vaccino o una cura. Le scommesse calcio rappresentano quasi il novanta percento dell’intero indotto delle scommesse sportive. In questi ultimi due mesi, a causa del coronavirus, abbiamo assistito ad un graduale calo dell’attività sportive in tutti i principali Stati prima europei poi mondiali. Se in un primo momento il settore delle scommesse sportive non sembrasse aver subito nessun contraccolpo grazie allo svolgimento regolare delle gare a porte chiuse e quindi la possibilità di continuare la normale attività di scommesse sul calcio o qualsiasi altro sport, in un secondo momento con l’aggravarsi della situazione globale e le sospensioni dei primi campionati la situazione è cambiata drasticamente. Per le scommesse calcio si è verificato una graduale diminuzione degli eventi a palinsesto perché le varie federazioni hanno agito di testa loro senza una reale regia di Uefa o Fifa. Le scommesse sportive sono riuscite a resistere, grazie alla modalità di raccolta delle scommesse online, anche alla chiusura delle attività commerciali come agenzie e corner scommesse, sale giochi e tutti quei luoghi dove normalmente si è abituati a recarsi per giocare le proprie schedine. Gli appassionati di scommesse calcio hanno trovato nell’online un’ancora di salvezza che però è durata poco perché con lo stop di tutti i campionati calcistici, tranne un paio, si sono visti praticamente spegnere i palinsesti di tutti i siti scommesse online. Vediamo ora quale è l’offerta per le scommesse calcio e un po’ in generale sull’online oggi ai tempi del covid-19.

Qual’è l’offerta per le scommesse calcio oggi online?

Come accennato prima oggi se si vuole giocare alle scommesse calcio o comunque su qualsiasi altro sport a palinsesto bisogna affidarsi all’online. Se inizialmente c’era scetticismo sulle scommesse calcio online oggi che sono l’unico modo per accedere alle scommesse sportive stanno riscuotendo il giusto grado di attenzione da parte degli appassionati e molto successo. Oggi è possibile giocare alle scommesse calcio solo online sul campionato bielorusso o del Nicaragua che sono le uniche due nazioni a non aver sospeso i propri campionati. Diciamo che oggi il palinsesto delle scommesse sportive in generale è davvero ridotto e sono pochi gli eventi e gli sport su cui giocare come ad esempio le freccette o il tennis tavolo che però non sono in grado di riscuotere lo stesso successo delle scommesse calcio. Chi vuole rimanere in tema scommesse calcio oggi si sta buttando sulle scommesse sportive però virtuali dove gli incontri vengono disputati da software pensati appositamente e che offrono le stesse possibilità di gioco delle normali scommesse. Per capire come evolverà la situazione per le scommesse calcio bisognerà attendere i risultati delle misure di contenimento del coronavirus messe in atto dai vari governi nell’ultimo mese e vedere quando sarà possibile riprendere le attività sportive in completa sicurezza. La sensazione è che per tornare alla normalità sia per lo sport che per le scommesse sportive ci vorrà ancora molto tempo, anche se le federazioni spingono per la ripresa dei campionati al più presto studiando protocolli speciali per allenamenti e gare.

Per ora la maggior parte degli appassionati di scommesse calcio è in stand-by in attesa degli sviluppi di questa pandemia un po’ come gli operatori di gioco che nel frattempo stanno studiando nuove modalità di gioco e tante novità per quando si potrà riprendere a lavorare.