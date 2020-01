Napoli verso l’Inter: Mertens e Koulibaly lavorano a parte

in vista di Napoli-Inter,Fabian Ruiz, reduce dalla febbre, ha svolto un allenamento in palestra.Mertens e Koulibaly a parte…se ne scrive in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Il Napoli si avvicina alla sfida contro l’Inter (in programma il giorno dell’Epifania alle 20.45) svolgendo un allenamento mattutino. Dopo il riscaldamento composto da torelli e circuiti di attivazione, gli azzurri hanno svolto esercitazioni tecniche. Successivamente seduta tattica a tutto campo per poi passare a campo ridotto per una partitella; chiusura con lavoro in palestra. Terapie per Maksimovic. Allenamento personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Fabian Ruiz, che ieri ha avuto la febbre, ha lavorato in palestra. Per domani è in programma una seduta mattutina.