Napoli, irrompe Pinamonti. Piace Rodriguez

L’attaccante gioca nel Genoa ma è dell’Inter. Giuntoli tratta anche l’esterno rossonero.Pubblicata in questo articolo de il Corriere dello Sport.it Irrompe Andrea Pinamonti. Al centro dell’area e dei pensieri del Napoli per rinforzare l’attacco: lui, il centravanti del Genoa, è la nuova prima scelta. Una questione un po’ spinosa, però, dal punto di vista burocratico: il giocatore è in prestito secco al club di Preziosi dall’Inter, con obbligo di riscatto da esercitare entro il 1° febbraio del valore di 18 milioni di euro. Ovvero quanto il ds Giuntoli ha offerto per acquistarlo (a lui, invece, 4 anni e mezzo di contratto). Nel bel mezzo dell’ingorgo degli attaccanti, perché in lista restano sempre Andrea Petagna della Spal (che fa muro), l’Under 21 francese Jean-Philippe Mateta del Maiz e Kevin Lasagna dell’Udinese, nel frattempo torna in auge un nome per la fascia sinistra: lo svizzero Ricardo Rodriguez del Milan. Già allievo di Gattuso.Non solo attaccanti, però: il Napoli potrebbe approfittare dello stallo nella trattativa tra il Milan e il Fenerbahce per l’esterno difensivo mancino, Ricardo Rodriguez, nel mirino anni fa. Il nazionale svizzero, 27 anni, ha già lavorato con Gattuso proprio in rossonero e il feeling era ottimo, mentre in questa stagione, dopo l’avvento di Theo Hernandez, ha collezionato appena 5 presenze. A Ricardo, nato a Zurigo da genitori cileni, piace moltissimo Napoli, la città, tant’è che da queste parti e soprattutto a Capri ha trascorso volentieri qualche giorno di vacanza. Piacciono anche i due mancini greci Kostas Tsimikas dell’Olympiacos, 23 anni, e Dimitris Giannoulis del Paok, 24 anni.