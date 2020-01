Milan, visite mediche per Kjaer e poi firma

Pioli abbraccia Kjaer,visite mediche per l’ex atalantino.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it – Visite mediche, idoneità sportiva e, infine, firma sul contratto. Sarà una giornata fitta di impegni per Simon Kjaer, pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il difensore danese, che in questo momento è alla clinica ‘La Madonnina’ per sostenere gli esami di rito, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia. Oggi, intanto, il Milan è atteso a Cagliari da una insidiosa trasferta.