Milan, resta Pioli: Gazidis che fa, si dimette o resta per i soldi?

Ivan Gazidis che fa? Si dimette? La logica vorrebbe questo. Dal giorno in cui prese il potere pieno al Milan fece scelte precise. La principale: affidare a Rangnick la guida tecnica della squadra. Scelta quanto meno coraggiosa. Non si tratta di un tecnico emergente, di primo pelo, ma di uno stagionato 62enne. Uno che non ha mai allenato al di fuori dei confini tedeschi. Sta facendo bene con la Red Bull, vero. Ma uno che non ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio.

Diciamo che a Milanello la scelta non era piaciuta a nessuno. Anche la decisione di chiudere con Boban e mettere in un cantuccio Maldini aveva procurato qualche dissenso. Non che i due avessero fatto mirabilie, anzi. Il Milan negli ultimi anni ha sperperato fior di milioni. Ma Boban e, soprattutto, Maldini sono due totem rossoneri.

Adesso è cambiato tutto. Pioli a suon di risultati (e probabilmente spinto da qualche giocatore, Ibra su tutti) è stato confermato. Rangnick, annunciato pomposamente, invitato a farsi da parte. Dietro lauta ricompensa, probabilmente. Gazidis che fa? Se ne va? E’ stato smentito in maniera eclatante. Se ha dignità segue le sorti del tecnico che voleva in rossonero. Se resta è depotenziato, e lo fa solo per una questione di vil moneta. Non sarebbe il primo, ne’ l’ultimo a farlo. Tutti noi in genere pretendiamo serietà e dignità in casi del genere dagli altri. Ai soldi nessuno rinuncia.

Sta di fatto che Gazidis è stato costretto a tornare sui suoi passi non da una congiura del palazzo. Ma dai risultati del campo. Insomma, non si è dimostrato un buon dirigente. Che fa, resta? E con che faccia un domani potrà dire la sua?